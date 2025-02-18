Первые результаты проверок танкерного флота России доложат в мае 2025 года

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Первые результаты масштабной проверки танкерного флота России и компаний, эксплуатирующих такие суда, будут представлены в мае текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, пишет РИА «Новости».

— Минтранс силами классификационных обществ: морской и речной регистры; Ространснадзор и причастных министерств организовали проверку состояния танкерного флота и проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкерный флот. По результатам проверки будут подготовлены предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществления такого рода перевозок… О результатах проверочных мероприятий будем готовы доложить отдельно в мае текущего года, — заявил Савельев.

Напомним, поручение о проверке состояния танкерного флота было дано президентом Путиным в январе текущего года, после заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

Минтранс сообщал, что в рамках проверки Ространснадзору поручено провести оценку соблюдения юридическими лицами и ИП обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.



Рената Валеева