Минтранс проверит танкерный флот страны после поручения Путина

Фото: Реальное время

Министерство транспорта России организует масштабную проверку танкерного флота страны, затронув около 500 судоходных компаний, эксплуатирующих суда данного типа. Проверка, проводимая по поручению президента Владимира Путина, должна быть завершена до начала навигации 2025 года.

Поручение о проверке состояния танкерного флота было дано президентом в январе текущего года после заслушивания отчета о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

— Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, — говорится в официальном сообщении министерства.

Проведение проверок возложено на Ространснадзор. В рамках мероприятий будет оценено соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года, — сообщили в Минтрансе.

Помимо проверок, министерство проведет комплексную ревизию нормативной базы, регулирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом, с целью выявления возможных пробелов и совершенствования существующих правил.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева