В учебных центрах Татарстана рассказали о подготовке новобранцев перед отправкой на СВО

Фото: скриншот сайта ТНВ

В учебных центрах Татарстана активно ведется подготовка новобранцев перед отправкой в зону СВО. Обучение охватывает широкий спектр навыков, от оказания первой помощи в боевых условиях до управления современными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили «Новости Татарстана» от ТНВ.



После освоения теории бойцы переходят к практике, отрабатывая боевое передвижение и работу в условиях, максимально приближенных к реальным. Они учатся ведению боя, обнаружению и уничтожению противника, а также эвакуации раненых под звуки имитации взрывов и стрельбы.

Помимо тактической медицины и огневой подготовки, новобранцы осваивают управление дронами, что становится критически важным навыком в современной войне. Они изучают основы воздушной разведки, корректировку артиллерийского огня и маневрирование в сложных условиях.

В настоящее время в составе 18 учебных взводов проходят подготовку более 500 человек, представляющих более 30 субъектов России. По словам инструкторов, в ходе обучения «абсолютно разные люди становятся единой боевой, сложенной семьей».

По завершении курса новобранцы в течение трех дней пополняют свои подразделения в зоне СВО.