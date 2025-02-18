В офисе президента Украины объяснили его отказ от поездки в Эр-Рияд

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на 19 февраля визит в Саудовскую Аравию, чтобы избежать создания впечатления о запуске нового переговорного трека. Об этом заявил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко, пишет ТАСС.

— Он отменяет визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы не создавалось впечатление, что начал работать новый хаб переговоров, — пояснил Лещенко.

По словам советника, Украина предпочитает видеть Турцию в качестве посредника и настаивает на участии Европейского союза в переговорном процессе. Лещенко также подчеркнул, что Зеленский стремится к получению гарантий безопасности для Украины, однако, по его словам, «США хотят забрать 50% украинских ископаемых без каких-либо гарантий».

Заявление Лещенко прозвучало после того, как 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями, продолжавшиеся около 4,5 часов. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, стороны провели «серьезный разговор по всем вопросам», включая сближение позиций России и США и ситуацию вокруг Украины.

