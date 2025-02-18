Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, перенеся его на 10 марта

Фото: Максим Платонов

На фоне переговоров между Россией и США, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отмене своего запланированного визита в Саудовскую Аравию. Как сообщил украинский лидер, визит перенесен на 10 марта. Об этом пишет РИА «Новости»

Изменение графика произошло на фоне переговоров между российской и американской делегациями, прошедших в Эр-Рияде.

Российскую делегацию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По данным Госдепартамента США, Лавров и Рубио договорились о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.