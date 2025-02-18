Орлов отреагировал анекдотом на отказ «Локомотива» покупать Даку у «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи об отказе «Локомотива» купить форварда «Рубина» Мирлинда Даку за 10 миллионов евро. По его словам, ситуация походит на анекдот.

— Это как в анекдоте. Приходит муж домой и говорит жене: «Сара, они просят у нас миллион долларов, говорят — на строительство коммунизма». А жена ему отвечает: «Так если у них нет денег, что ж они строят?» (Смеется.) Вот похожая ситуация. И что такое 10 млн евро для железной дороги? Значит, совсем дела плохи. И как же они будут бороться за призовые места? — сказал Орлов «РБ Спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоторые СМИ сообщали об интересе «Локомотива» к форварду «Рубина» Мирлинду Даку. По данным источников, казанский клуб запросил за трансфер игрока 10 млн евро. После этого «Локомотив» переключился на другие варианты усиления атаки.

В понедельник Даку объяснил, почему принял решение остаться в «Рубине». Форвард сообщил об отсутствии предложений по трансферу из других клубов.

В текущем сезоне Даку забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 17 матчах чемпионата Премьер-лиги.

Зульфат Шафигуллин