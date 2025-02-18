Шевченко заявил об интересе «Ак Барса» к защитнику «Локомотива» Рафикову
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков входит в сферу интересов «Ак Барса». Об этом сообщил известный журналист Алексей Шевченко в эфире «Спорт-Экспресса».
Контракт Рафикова с «Локомотивом» истекает в конце текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
— Рушан Рафиков выходит на рынок. Известно, что он может выбирать. Я знаю, что некий клуб из столицы Татарстана, понятно какой, не будем называть, ждет Рафикова, — сказал Шевченко.
Рафиков считается воспитанником «Локомотива», почти всю карьеру игрок провел в ярославском клубе. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 31 мая, после чего игрок сможет вести переговоры с другими командами.
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