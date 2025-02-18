«Ак Барс» назвал состав на «татарстанское дерби» против «Нефтехимика»

Фото: Динар Фатыхов

Определился состав «Ак Барса» на матч с «Нефтехимиком» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тренерский штаб казанской команды сделал два изменения, по сравнению с предыдущей игрой в Омске против «Авангарда» (2:6).

На «татарстанское дерби» в состав «Ак Барса» вернулся Альберт Яруллин, заявленный на матч седьмым защитником. Хоккеист пропустил два последних матча команды по семейным обстоятельствам.

Также на лед выйдет Радэль Замалтдинов, заявленный в четвертой тройке атаки. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов. А вот форвард Артур Бровкин остался вне заявки.

Состав «Ак Барса»: Петан — Семенов — Яшкин, Лямкин — Марченко; Барабанов — Коршков — Галимов, Фальковский — Князев; Пустозеров — О’Делл — Кошелев, Лучевников — Журавлев; Дыняк — Кателевский — Замалтдинов, Яруллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в Нижнекамске между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» стартует в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ.

В случае победы «Ак Барс» досрочно выйдет в плей-офф КХЛ. При таком исходе встречи казанцы станут недосягаемыми для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку в таблице Востока.

Ранее «Ак Барс» потерпел три поражения подряд в чемпионате КХЛ.

Зульфат Шафигуллин