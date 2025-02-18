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ХАМАС заявил об освобождении шести заложников в субботу и передаче тел четырех погибших

17:13, 18.02.2025

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить шесть живых заложников в субботу и передать тела четырех погибших в четверг. Об этом сообщил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, согласно заявлению, опубликованному ХАМАС.

Аль-Хайя уточнил, что в четверг будут переданы тела четырех погибших заложников, включая членов семьи Бибас.

— В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе, — говорится в заявлении ХАМАС, пишет РИА «Новости».

15 февраля ХАМАС освободило трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

Рената Валеева

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