ХАМАС освободило трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова

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Сегодня, 15 февраля, ХАМАС освободило трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), следует из трансляции телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Возвращаются домой гражданин США Саги Декель-Хен, израильтянин Яир Хорн и россиянин Александр Труфанов. По информации ТАСС, они уже прибыли на территорию Израиля.

Труфанова включили в список заложников, освобождаемых на первом, а не на втором этапе соглашения, благодаря России. Об этом заявил посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

— Александр был включен в список заложников, освобождаемых на первом, а не на втором этапе соглашения между Израилем и ХАМАС, по просьбе России. По словам руководства палестинского движения, это было сделано в знак уважения к позиции нашей страны в поддержку справедливого урегулирования ближневосточного конфликта, — передает его слова ТАСС.

Напомним, палестинская группировка «Исламский джихад» вчера объявила о планах освободить Труфанова. Помимо него, в плену находятся Андрей Козлов и Александр Лобанов.



Галия Гарифуллина