Прокуратура проверит обстоятельства гибели рабочего на стройке в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке в Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел сегодня, 18 февраля, на улице Портовой. 28-летний разнорабочий, выполнявший работы по разборке опалубки, упал с высоты.

— От полученных травм мужчина скончался, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время проводится проверка соблюдения требований трудового законодательства и норм охраны труда на строительном объекте. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее по факту гибели рабочего АО «Казметрострой» на стройке станции метро в Казани было возбуждено уголовное дело. Трагический инцидент произошел во время монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон», где на рабочего упала бетонная плита.



Рената Валеева