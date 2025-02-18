Госдума приняла закон о порядке обработки персональных данных сотрудников спецслужб

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий особый порядок обработки персональных данных сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому закону, сотрудники смогут направлять владельцам информационных систем (государственных, муниципальных и иных) предписание о предоставлении доступа к данным для их обработки или внесения ранее не учтенных персональных данных сотрудников. Такое предписание будет обязательным к исполнению.

Форма предписания, порядок предоставления доступа к информационным системам и обработки содержащихся в них персональных данных будут установлены совместным нормативным правовым актом ФСБ, СВР, Минобороны, ФСО и МВД.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Руководство каждого ведомства определит перечень должностных лиц, уполномоченных на получение доступа к персональным данным сотрудников и их обработку. Лица, осуществляющие обработку данных, будут нести ответственность за их неправомерное использование или утрату.

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Рената Валеева