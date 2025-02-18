В Татарстане будут судить организаторов мошеннической схемы с маткапиталом на 8,6 млн рублей
Организаторы крупной мошеннической схемы, связанной с незаконным получением маткапитала, предстанут перед судом в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Татарстану.
По данным следствия, житель Московской области, действуя в сговоре с жительницей Зеленодольска и 13 женщинами из Татарстана, предоставляли в различные отделы ЗАГС ложные сведения о родах вне медицинских учреждений. На основании фиктивных записей о рождении несуществующих детей каждая из участниц получала право на маткапитал.
В период с 2020 по 2022 год мошенникам удалось похитить более 8,6 млн рублей государственных средств.
В отношении 12 участниц аферы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организаторы преступной группы и еще одна женщина, выдававшая себя за роженицу и скрывавшаяся от следствия, заключены под стражу.
Материалы уголовного дела переданы в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.
В 2024 году 15 900 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий в Татарстане. Из них 2,4 тыс. семей использовали маткапитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, 13,5 тыс. — с использованием кредитов и займов, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Республике Татарстан. На эти цели перечислено 10,3 млрд рублей.
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