В Татарстане будут судить организаторов мошеннической схемы с маткапиталом на 8,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы крупной мошеннической схемы, связанной с незаконным получением маткапитала, предстанут перед судом в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Татарстану.

По данным следствия, житель Московской области, действуя в сговоре с жительницей Зеленодольска и 13 женщинами из Татарстана, предоставляли в различные отделы ЗАГС ложные сведения о родах вне медицинских учреждений. На основании фиктивных записей о рождении несуществующих детей каждая из участниц получала право на маткапитал.

В период с 2020 по 2022 год мошенникам удалось похитить более 8,6 млн рублей государственных средств.

В отношении 12 участниц аферы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организаторы преступной группы и еще одна женщина, выдававшая себя за роженицу и скрывавшаяся от следствия, заключены под стражу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Материалы уголовного дела переданы в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

В 2024 году 15 900 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий в Татарстане. Из них 2,4 тыс. семей использовали маткапитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, 13,5 тыс. — с использованием кредитов и займов, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Республике Татарстан. На эти цели перечислено 10,3 млрд рублей.

Рената Валеева