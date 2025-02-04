Почти 16 тысяч сделок с использованием маткапитала заключено на рынке жилья Татарстана в 2024 году

В 2024 году 15 900 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий в Татарстане. Из них 2,4 тыс. семей использовали маткапитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, 13,5 тыс. — с использованием кредитов и займов, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Республике Татарстан. На эти цели перечислено 10,3 млрд рублей.

В случае погашения основного долга или первоначального взноса по ипотеке потратить средства сертификата можно сразу после рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, напомнил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. Распорядиться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий без привлечения кредитных средств можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, исполнится 3 года.

Напомним, ранее стало известно, что более 4 тыс. семей в Татарстане получилиединовременные выплаты из остатка материнского капитала, которые они не успели получить ранее. СФР начал выплачивать эти суммы осенью 2024 года. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение суммы маткапитала на 9,5 процента с учетом индексации