В Казани автобус сбил бабушку на улице Фучика: пострадавшая в реанимации
Вчера, примерно в 16.20, на улице Юлиуса Фучика в Казани маршрутный автобус сбил пешехода, 86-летнюю женщину. Водитель автобуса, 58-летний житель Пестречинского района с 33-летним стажем вождения, предположительно, нарушил правила дорожного движения и, начиная движение, не убедился в безопасности маневра.
По предварительной информации, пострадавшая нарушила п. 4.3 ПДД РФ, находясь на проезжей части без цели ее перехода, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка далее первого ряда от края проезжей части) и вынесено определение о проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ.
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