Минэкономразвития сосредоточит силы на оперативном реагировании на риски в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Минэкономразвития России сосредоточит свои усилия в 2025 году на оперативном реагировании на экономические риски, снижении инфляции и поддержке инвестиционных проектов. Об этом RT сообщил глава ведомства Максим Решетников.

— Министерство выполняет функции штаба правительства во многом, поэтому наша цель — это эффективное и своевременное реагирование на риски, подготовка предложений и решений, — уточнил министр.

Одной из ключевых задач министерства является создание условий для более быстрого снижения процентной ставки Центробанком. Для этого, по словам Решетникова, необходимо активно работать над сдерживанием инфляции, развитием рынка труда, повышением производительности и поддержкой инвестиций.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в России реализуется множество крупных инвестпроектов. Министр подчеркнул важность завершения уже начатых строек, чтобы избежать убытков и замораживания капитала.

— Например, идет активное строительство заводов, и очень важно ни одну из этих строек не остановить, чтобы все продолжалось, было доведено до конца и не легло какими-то убытками, недостроями и омертвленным капиталом, — пояснил Решетников.

Также текущая ситуация на рынке труда стала главным ограничением для роста российской экономики, сообщил Решетников. По его словам, дискуссия о потенциале роста российской экономики имеет немного теоретический характер, но из нее следует набор достаточно большого числа практических шагов, которые нужно делать.

Анастасия Фартыгина