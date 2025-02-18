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Российские войска взяли под контроль Ямполовку в ДНР

12:42, 18.02.2025
Российские войска взяли под контроль Ямполовку в ДНР
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Ямполовку, расположенный в ДНР, сообщили в Минобороны.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Ранее подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Свердликово, расположенный в Курской области.

Анастасия Фартыгина

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