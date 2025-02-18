Российские войска взяли под контроль Ямполовку в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Ямполовку, расположенный в ДНР, сообщили в Минобороны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
Ранее подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Свердликово, расположенный в Курской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.