Группировка «Север» освободила Свердликово в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Свердликово, расположенный в Курской области, сообщили в Минобороны.
Согласно информации Минобороны, бойцы группировки «Север» нанесли поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных сел. Также сообщается об отражении четырех контратак со стороны украинских сил.
В сводке указывается, что авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, 1-е Княжье, Косица, Малая Локна, Мартыновка, Махновка, Меловая, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловод, Веселовка, Журавка и Юнаковка, расположенных в Сумской области.
Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.