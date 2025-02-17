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Группировка «Север» освободила Свердликово в Курской области

14:00, 17.02.2025
Группировка «Север» освободила Свердликово в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Свердликово, расположенный в Курской области, сообщили в Минобороны.

Согласно информации Минобороны, бойцы группировки «Север» нанесли поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных сел. Также сообщается об отражении четырех контратак со стороны украинских сил.

В сводке указывается, что авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, 1-е Княжье, Косица, Малая Локна, Мартыновка, Махновка, Меловая, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловод, Веселовка, Журавка и Юнаковка, расположенных в Сумской области.

Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.

Рената Валеева

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