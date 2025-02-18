Нижнекамка потеряла полмиллиона рублей из-за телефонного мошенничества

Фото: Ирина Плотникова

Жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у нее 512 тыс. рублей под предлогом продления договора с сотовым оператором. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В ходе разговора с мошенницей женщина узнала, что срок действия ее SIM-карты истекает, и ей предложили продлить услуги, для чего нужно было сообщить код, который пришлют на ее телефон.

Затем ей позвонил человек, представившийся сотрудником портала госуслуг, и заявил, что ее личный кабинет был взломан, а мошенники подали заявку на кредит. Чтобы избежать финансовых потерь, он посоветовал перевести все средства на «безопасные счета». Под влиянием аферистов женщина бесконтрольно выполнила их инструкции и перевела все свои сбережения.

МВД по Татарстану уточнило, что сотрудники сотовых компаний не звонят клиентам, чтобы сообщить об окончании срока договора, так как такие документы заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по желанию абонента при личном обращении в салон связи.



Анастасия Фартыгина