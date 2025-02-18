Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 60%

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В прошлом году количество сделок по инвестиционным бриллиантам в России возросло на 60%. Объем портфеля продаж драгоценных камней увеличился на 46%, до 2,2 млрд рублей, сообщает «РБК Татарстан».

Как изданию рассказала заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Казани Регина Кондратьева, интерес к такому виду инвестиций в Татарстане есть. Однако в банке его воспринимают как теоретический. В основном с бриллиантами работают лишь как с персональным предложением, разработанным под конкретного клиента.

По словам Кондратьевой, у инвестирования в бриллианты есть свои сложности. Например, этот актив можно закупить лишь на специализированных площадках. Также необходимо привлечение для оценки узкоспециализированных экспертов-геммологов. Помимо этого, со временем дорожают далеко не все камни, и очень важно распознать бриллиант с потенциалом роста стоимости. Также инвестиции в бриллианты, по ее словам, сразу требуют значительных сумм, а инвестиционный цикл может быть очень долгим — даже несколько десятилетий.

— Мы видим, что по факту клиенты выбирают более простые, понятные и надежные инструменты для долгосрочных инвестиций, — пояснила эксперт.

Елизавета Пуншева