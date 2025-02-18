В России могут ввести бесплатное обучение по рабочим специальностям

Фото: Роман Хасаев

Депутаты Госдумы России выступили с инициативой сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Инициатива также предлагает гарантию трудоустройства выпускников по полученной профессии.

Володин уточнил, что данное предложение стало результатом обсуждения стратегии развития образования, которая проходила на прошлой неделе. Председатель Госдумы подчеркнул, что необходимо создать новый формат начального профессионального образования, который будет готовить квалифицированные рабочие кадры.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости серьезного повышения требований к абитуриентам, поступающим в педагогические вузы, особенно по направлениям, связанным с математикой, физикой, биологией и химией.



Анастасия Фартыгина