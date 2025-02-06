Путин: необходимо повысить требования к абитуриентам педвузов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости серьезного повышения требований к абитуриентам, поступающим в педагогические вузы, особенно по направлениям, связанным с математикой, физикой, биологией и химией. По мнению президента, это является ключевым фактором для формирования качественной основы технологического лидерства России.

— Основа для технологического лидерства страны формируется прежде всего учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия. В целом [нужно] добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей, — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Президент также поддержал предложение о введении педагогических модулей во всех технических вузах.

— Чтобы будущие математики, физики, инженеры при желании и на бесплатной основе могли дополнительно освоить профессию преподавателя, учителя, — пояснил он.

Ранее Путин выступил с предложением о внедрении поэтапного профессионального образования в новой модели высшей школы, что позволит студентам получать квалификацию уже в процессе обучения в вузе.

Рената Валеева