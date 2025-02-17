«Реал» рассматривает возможность ухода из чемпионата Испании из-за судейского скандала

Фото: скриншот с realmadrid.com

Мадридский «Реал» рассматривает возможность покинуть чемпионат Испании (Ла Лига) из-за недовольства судейством, сообщает испанская газета Diario Sport.

По информации издания, руководство «сливочных» всерьез обдумывает переход в чемпионаты Германии (Бундеслига), Италии (Серия А) или Франции (Лига 1).

Причиной столь радикальных мер является недовольство судейством и обвинения в заговоре, связанные с возможной дисквалификацией полузащитника Джуда Беллингема на 12 матчей за оскорбление арбитра.

Боссы «Реала» считают, что судейский корпус предвзято относится к клубу и стремится к несправедливому наказанию для Беллингема.

На данный момент официальных комментариев от представителей «Реала» или руководства Ла Лиги по поводу возможного ухода клуба из чемпионата Испании не поступало. Информация, опубликованная Diario Sport, носит характер слухов, однако вызвала широкий резонанс в футбольном сообществе.

«Реал Мадрид» является одним из самых титулованных и влиятельных футбольных клубов мира. Его возможный уход из Ла Лиги станет серьезным ударом для испанского чемпионата.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко.

Рената Валеева