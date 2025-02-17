В Госавтоинспекции назвали самый аварийный район Казани

Фото: Максим Платонов

На дорогах Казани за последние три дня зафиксировано 209 ДТП, что свидетельствует о резком увеличении аварийности. Из них девять ДТП привели к гибели людей и причинению травм различной степени тяжести, пишет пресс-служба Госавтоинспекции.

В этих авариях погибли две молодые девушки-пассажирки, еще 17 человек получили ранения. Для сравнения, неделей ранее за аналогичный период произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили ранения, погибших не было.

Наиболее аварийным районом Казани на сегодняшний день является Московский, где зафиксировано 15 ДТП, в которых погибли три человека и 21 получил ранения.

Также сложная ситуация складывается в Приволжском и Советском районах города:

Приволжский район: 28 ДТП, один погибший, 38 раненых;

Советский район: 33 ДТП, два погибших, 41 раненый.

Сегодня на улице Баки Урманче произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовых автомобиля. Машины были откинуты на трамвайные пути, что привело к временной приостановке движения трамвайных маршрутов №5а и 7.

Рената Валеева