Фаррахов: Госдума учла предложения Татарстана по реформе местного самоуправления

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об организации МСУ, учитывающие предложения Татарстана. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

— Все позиции, которые предлагала Республика Татарстан в части совершенствования законодательства о местном самоуправлении, учтены в действующих поправках, — заявил Фаррахов.

Ключевым изменением является предоставление субъектам права самостоятельно определять структуру местного самоуправления. Согласно поправкам, регионы смогут сами решать, сохранять ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или переходить на одноуровневую.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в ноябре 2024 года Госсовет Татарстана обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой учесть позицию республики при проведении муниципальной реформы. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов выражал обеспокоенность в связи с реформой, считая, что ее проведение в текущей ситуации может быть несвоевременным.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что республиканский парламент поддержит измененную муниципальную реформу, предоставляющую регионам право выбора модели МСУ. Мухаметшин отметил, что позиция Татарстана была услышана и это воспринимается положительно.

Рената Валеева