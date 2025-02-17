Сооснователь сети «МЭЛТ» Баязитов* получил 5 лет колонии за разжигание ненависти в Telegram

Фото: Максим Платонов

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор сооснователю сети «МЭЛТ» Руслану Баязитову* 1970 года рождения, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Об этом сообщили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что Баязитов* в одном из телеграм-каналов публиковал сообщения, содержащие угрозы применения насилия в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения. В сообщениях также содержались оскорбления в адрес лиц русской национальности и тех, кто поддерживает СВО. Кроме того, Баязитов высказывал ненависть по отношению к русским.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного и влияние назначенного наказания на его исправление.

Баязитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.