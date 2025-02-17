В Нижнекамске будут судить мужчину за коммерческий подкуп на 8 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Житель Нижнекамска предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следкома по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год, занимая должность замначальника в нескольких отделах коммерческой организации, обвиняемый систематически требовал от представителей клиентов незаконные денежные вознаграждения. Взятки предназначались за своевременную отгрузку продукции, заключение договоров поставок, увеличение их объемов, а также за непринятие мер по возврату поставленных товарно-материальных ценностей. Для сокрытия преступной деятельности незаконные денежные вознаграждения перечислялись на банковскую карту отца обвиняемого.

Следствием установлено, что злоумышленник получил от представителей семи различных фирм незаконное денежное вознаграждение на общую сумму, превышающую 8 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева