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Скончалась замглавврача по акушерству и гинекологии РКБ Наталья Голованова

11:25, 17.02.2025
Скончалась замглавврача по акушерству и гинекологии РКБ Наталья Голованова
Фото: предоставлено РКБ

Сегодня на 75-м году жизни скончалась Наталья Голованова, которая на протяжении 45 лет работала в Республиканской клинической больнице (РКБ). Начав свою карьеру в качестве врача гинекологического отделения, она впоследствии занимала должности заведующего родильным отделением и заместителя главного врача по акушерству и гинекологии с 1987 года. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Наталья Владимировна была известна как выдающийся специалист и руководитель, внесшая значительный вклад в развитие акушерской помощи в Татарстане. Под ее руководством была создана первая в республике служба акушерской реанимации, что стало важным шагом в улучшении медицинских услуг.

Коллеги Натальи подчеркнули ее отзывчивость и доброту, выражая искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Натальей Головановой состоится завтра, во вторник, в 10.00 утра в патологоанатомическом корпусе РКБ, а похороны пройдут на кладбище в Дербышках.

Анастасия Фартыгина

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