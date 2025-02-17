Минниханов примет участие в Международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где сегодня примет участие в Международной оборонной выставке IDEX-2025, проходящей в столице Абу-Даби. Это мероприятие, проводимое раз в два года, является одной из самых значимых выставок вооружений и военной техники в мире, собирая производителей и заказчиков со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На выставке IDEX-2025 ожидается участие более 1 тыс. компаний из 65 стран, которые представят новейшие образцы стрелкового оружия, боевой техники и систем безопасности.

В 2023 году выставку посетили более 132 тыс. человек, и были подписаны контракты на сумму свыше 8,8 млрд долларов США. Россия традиционно занимает активную позицию на этом мероприятии, и в этом году делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.

В рамках выставки Россия впервые продемонстрирует обновленный танк Т-90МС «Прорыв», комплекс ПВО «Панцирь-СМД-Е» с новыми управляемыми ракетами, а также новые образцы стрелкового вооружения и вертолетов.

Анастасия Фартыгина