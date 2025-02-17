Фильм «Анора» с российскими актерами получил BAFTA за лучший актерский состав

Драмеди «Анора», в которой снялись российские звезды Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, было удостоена премии BAFTA за лучший актерский состав. Соответствующую информацию опубликовали на сайте кинопремии.

Юра Борисов не смог получить приз за лучшую роль второго плана, уступив Кирану Калкину из «Настоящей боли».

Борисов также номинирован на «Оскар» за свою роль в «Аноре».

Напомним, что историческая драма «Пророк. История Александра Пушкина», снятая режиссером Феликсом Умаровым, выйдет на экраны европейских кинотеатров в период с середины февраля по середину марта 2025 года. По данным продюсеров, интерес к картине проявили дистрибьюторы сразу нескольких стран, включая Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, Испанию и регионы Бенилюкса.



Анастасия Фартыгина