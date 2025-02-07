Фильм о Пушкине с Юрием Борисовым выйдет в международный прокат

Интерес к картине проявили дистрибьюторы сразу нескольких стран, включая Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, Испанию и регионы Бенилюкса

Историческая драма «Пророк. История Александра Пушкина», снятая режиссером Феликсом Умаровым, выйдет на экраны европейских кинотеатров в период с середины февраля по середину марта 2025 года. По данным продюсеров, интерес к картине проявили дистрибьюторы сразу нескольких стран, включая Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, Испанию и регионы Бенилюкса. В настоящий момент ведутся переговоры о показах в Азии. В зависимости от страны, фильм будет представлен либо в дублированном варианте, либо на языке оригинала с субтитрами.

Проект представляет собой художественную интерпретацию биографии великого русского поэта. Главную роль исполнил Юрий Борисов — один из наиболее востребованных актеров современного российского кинематографа. В 2024 году он был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Анора». Кроме того, Борисов известен по таким работам, как «Купе №6», «Сердце мира» и «Казнь».

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в России пройдет 14 февраля 2025 года. Картина обещает показать не только знаковые моменты жизни писателя, но и раскрыть его внутренний мир, взаимоотношения с окружающими, творческие поиски и трагические коллизии судьбы.

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Екатерина Петрова