США и Россия встретятся 18 февраля по урегулированию конфликта на Украине

Во вторник в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и России, посвященная обсуждению возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники. Встреча также будет подготовкой к предстоящему саммиту между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Состав российской делегации пока не раскрыт, однако ожидается участие министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Украина не будет представлена на этой встрече. По информации телеканала NBC, США планируют провести отдельные двусторонние встречи как с Россией, так и с Украиной, прежде чем организовать совместные переговоры. Президент Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в будущем переговорном процессе.

Анастасия Фартыгина