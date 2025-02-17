Российская ПВО за ночь перехватила 90 БПЛА и ракету «Нептун-МД»

Фото: Динар Фатыхов

В ночь на 17 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно информации ведомства, 38 БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря: 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом. Кроме того, семь беспилотников были уничтожены над Черным морем, по два — в Курской и Ростовской областях, а по одному — в Брянской и Белгородской областях.



Анастасия Фартыгина