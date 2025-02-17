«Салават Юлаев» первее «Ак Барса» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне. Команда Виктора Козлова первее «Ак Барса» пробилась в Кубок Гагарина.

Уфимский клуб стал второй команды с Восточной конференции, досрочно вышедшей в плей-офф КХЛ. Первым такого права добился лидер турнирной таблицы Востока челябинский «Трактор».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» мог досрочно выйти в плей-офф КХЛ в случае победы над «Салаватом Юлаевым» в Уфе 14 февраля. Однако команда Анвара Гатиятулина проиграла уфимцам со счетом 0:3 и опустилась на четвертое место в Восточной конференции.

В понедельник гарантировать участие в Кубке Гагарина на Востоке может «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга пробьется в плей-офф в случае победы над «Сибирью».

«Салават Юлаев» два последних сезона подряд выбывает из Кубка Гагарина после первого раунда. В 2023 году «юлаевцы» проиграли в серии «Адмиралу» (2:4), в прошлом — «Трактору» (2:4).

Зульфат Шафигуллин