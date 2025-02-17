Татарстан вошел в число лидеров по штрафам за нарушения ПДД в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в России превысила 176 млрд рублей, согласно данным Госавтоинспекции. Число выписанных постановлений составило более 255 млн, при этом основная часть штрафов была оформлена с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в Коммерсанте.

Татарстан оказался на третьем месте по количеству выписанных штрафов, с показателем 3,3 млн постановлений. Кроме того, республика заняла пятое место по общей сумме штрафов, составившей 5,8 млрд рублей.

Эксперты предполагают, что в 2025 году количество штрафов может впервые сократиться из-за ужесточения санкций, введенных с начала года. Это может привести к снижению числа нарушений и, соответственно, штрафов.

Напомним, что Совет Федерации поддержал предложение об ужесточении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и езду без ремня безопасности.



Анастасия Фартыгина