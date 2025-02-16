Аналитики назвали самые популярные среди татарстанцев авто среднего сегмента

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В январе 2025 года татарстанцы больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, BMW, Kia, Mercedes-Benz и Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Среди моделей по популярности первое место занимает Toyota RAV4 — ее доля составляет 3,8%. На втором месте с показателем в 3,1% оказалась Toyota Camry. Третью строчку заняла Toyota Land Cruiser Prado (2,6%), четвертую — Mazda CX-5 (2,6%), а замыкает топ-5 BMW X5 (2,5%).

По количеству объявлений лидирует BMW 5-й серии с долей 2,3%. В тройке лидеров также оказались Volkswagen Tiguan (2,3%) и Hyundai Creta (2,3%). Лидером по динамике предложения стала Toyota Land Cruiser Prado. Число объявлений о продаже этой модели выросло на 42,1% по сравнению с январем 2024 года.

— Сегодня средняя цена авто с пробегом в среднем ценовом сегменте составляет около 2,4 миллиона рублей, и, несмотря на доступность новых автомобилей китайских брендов, многие автолюбители по-прежнему выбирают модели с пробегом от японских или немецких производителей. Однако при покупке важно знать реальную историю автомобиля, чтобы пользование машиной было максимально комфортным. Оптимальный подход — начать с дистанционного изучения характеристик и истории машин, — рассказал управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

Елизавета Пуншева