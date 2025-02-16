Владимир Путин на следующей неделе совершит региональную поездку

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе планирует региональную поездку. Кроме того, в его графике значится участие в ежегодном совещании судей. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— На неделе в планах Путина — региональная поездка... Также Путин, как делает каждый год, примет участие в совещании судей всех российских судов, — отметили в программе.

Также президент планирует обращение к участникам Форума будущих технологий. Помимо этого, на следующей неделе Путин проведет совещание с Кабинетом министров по вопросам диспансеризации, которое должно было состояться на прошлой неделе и было перенесено из-за графика президента.

Елизавета Пуншева