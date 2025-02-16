Татарстан вошел в тройку самых перспективных для трудоустройства регионов

Фото: Олег Тихонов

Татарстан занял третье место по перспективности трудоустройства в 2025 году. В республике одни из наиболее выгодных соотношений средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей. Об этом «РИА Новости» рассказали аналитики «Авито Работы».

Так, в Татарстане средняя заплата в 2024 году составила 80,4 тыс. рублей. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге заняла Московская область. Средняя зарплата здесь достигает почти 98 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 19,3 тыс. Следом идет Калужская область с предложением в 82,8 тыс. рублей и прожиточным минимумом в 17 тысяч.

Ранее операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, что лучше всего искать работу весной и осенью. По ее словам, в эти сезоны компании готовы наиболее активно пополнять свои команды.

Елизавета Пуншева