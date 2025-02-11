Рекрутер назвал лучшие сезоны для поиска работы

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Лучше всего искать работу весной и осенью. Такое мнение в беседе с RT выразила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Она пояснила, что в эти сезоны компании готовы наиболее активно пополнять свои команды.

— Летом процессы замедляются: в период отпусков входят как компании, так и кандидаты. Похожая ситуация происходит и сразу после новогодних праздников — деловая активность снижена, а бизнес занят стратегическим планированием. В начале года наем сотрудников — неприоритетная задача, компании смотрят на конъюнктуру рынка, оценивают спрос, а также предложения конкурентов. А в декабре наем сокращается из-за закрытия года и подведения итогов, — рассказала Абгарян.

Весной и осенью наибольший спрос на рынке наблюдается на участников производственного сектора, строительства, менеджеров по продажам, маркетологов и рекрутеров.

— Меньше всего сезонность играет роль в тех сферах, где квалифицированные кандидаты всегда в дефиците, например в IT. Таких специалистов ищут планово в течение всего года. Решение о смене работы нужно принимать взвешенно, без эмоций. В идеале на поиск работы следует закладывать не менее двух-трех месяцев с поправкой на циклы рынка (например, если вы хотите выйти на новое место в марте, то с учетом мертвого сезона вам стоит начать поиски в ноябре), — добавила эксперт.

Дефицит кадров толкает работодателей на расширение границ найма — только в Татарстане количество вакансий для соискателей без опыта работы за год возросло на 28%. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», связывают это не только с нехваткой сотрудников, но и с развитием новых технологий. Также к трендам рынка труда, которые популярны прямо сейчас, относятся: внедрение ИИ в рабочие процессы, повышенное внимание к корпоративной культуре и популярность проектной деятельности. Подробнее о причинах таких тенденций — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева