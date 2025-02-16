Стивен Кинг адаптировал сказку «Гензель и Гретель» для комикса

Издательство HarperCollins объявило о выпуске книги «Гензель и Гретель» осенью 2025 года

Фото: Реальное время

Издательство HarperCollins объявило о выпуске книги «Гензель и Гретель» осенью 2025 года. Новый вариант классической сказки переработал Стивен Кинг, а иллюстрации взяты из работ Мориса Сендака. В Великобритании книга выйдет одновременно с американским изданием — 2 сентября.

Рисунки были созданы Сендаком в 1997 году для оперы Энгельберта Хампердинка «Гензель и Гретель». Проект реализуется совместно с Фондом Мориса Сендака, который занимается сохранением его наследия. Представители фонда отметили, что сотрудничество Кинга и Сендака логично и органично.

Кинг рассказал, что предложение поработать с этой сказкой его заинтересовало, но решающим фактором стали иллюстрации. Особенно его впечатлили два изображения: ведьма на метле с мешком похищенных детей и дом из сладостей, который превращается в пугающее лицо. По словам Кинга, эти образы отражают суть истории и саму природу сказок — внешне светлых, но с мрачной глубиной. Он отметил, что мотивы «Гензеля и Гретель» встречаются в его книгах на протяжении всей карьеры.

Кинг пишет уже более 50 лет. Его книги, включая «Кэрри», «Оно» и «Сияние», получили премии «Хьюго», World Fantasy Award и Bram Stoker Award. Сендак, который скончался в 2012 году, был лауреатом премий Астрид Линдгрен, Ганса Христиана Андерсена и других наград за вклад в детскую литературу.

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Екатерина Петрова