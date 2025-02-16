Новости общества

13:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главы МИД России и США провели телефонный разговор

09:17, 16.02.2025
Главы МИД России и США провели телефонный разговор
Фото: взято с сайта МИД России

Главы внешнеполитических ведомств России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели телефонный разговор по инициативе Штатов. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В ходе разговора главы МИД:

  • подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога;
  • договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа;
  • условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в отношениях двух стран;
  • обсудили пути прекращения начатой бывшим президентом США Бараком Обамой линии на ужесточение условий работы дипмиссий России в Соединенных Штатах;
  • условились организовать встречу экспертов для согласования шагов по снятию взаимных препон для работы загранпредставительств России и США;
  • подтвердили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по Украине и Ближнему Востоку.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля. Разговор длился полтора часа.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также