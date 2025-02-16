Главы МИД России и США провели телефонный разговор
Главы внешнеполитических ведомств России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели телефонный разговор по инициативе Штатов. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
В ходе разговора главы МИД:
- подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога;
- договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа;
- условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в отношениях двух стран;
- обсудили пути прекращения начатой бывшим президентом США Бараком Обамой линии на ужесточение условий работы дипмиссий России в Соединенных Штатах;
- условились организовать встречу экспертов для согласования шагов по снятию взаимных препон для работы загранпредставительств России и США;
- подтвердили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по Украине и Ближнему Востоку.
Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля. Разговор длился полтора часа.
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