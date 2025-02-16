Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов
Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов, на западе до -10 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. Прогнозируется небольшой снег.
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