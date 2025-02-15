В Татарстане приступили к закупке оборудования для оснащения дворовых территорий

Фото: Динар Фатыхов

10 февраля в Татарстане приступили к закупке оборудования для оснащения дворовых территорий. К 14 февраля от общего лимита программы набрано 80% оборудования, сообщила на совещании в Доме правительства Татарстана директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, завершили эту работу Агрызский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Нурлатский и Чистопольский районы республики. Спецификация на сумму 93,7 млн рублей передана поставщику для составления договоров с производителями.

Не приступил к этой работе пока только Арский район. Завершить процесс необходимо до 21 февраля.

В 2025 году в число поставщиков ассортимента детского и спортивного оборудования увеличилось — вошел еще один местный производитель, добавила Зиннатуллина. Компания расположена в Дрожжановском районе Татарстана.

Напомним, в 2025 году в республике на программу благоустройства «Наш двор» направят 10 млрд рублей. Планируется благоустроить 679 территорий, количество объектов уменьшилось, по сравнению с 835 в 2024 году. Несмотря на сокращение числа дворов, охват жителей останется прежним — около 200 тыс. человек.

Галия Гарифуллина