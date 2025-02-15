В этом году в Татарстане по нацпроекту проведут ремонт более 200 км автодорог

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в нормативное состояние приведут более 200 км автомобильных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Так, в Казанской агломерации отремонтируют более 21 км автодорог: региональные (более 14 км) и местные (более 6 км). Показатель по доведению до нормативного состояния должен достичь 85,19%. Планируется капитальный ремонт 12 дорожных участков.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани приведут в порядок ул. Амирхана Еники (от ул. Вишневского до ул. Товарищеской), ул. Галиасгара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан), ул. Товарищескую (от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского), ул. Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова). В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах отремонтируют следующие участки: ул. Сахалинская в жилмассиве Сухая Река, пр. Ямашева (от ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы), ул. Воровского (от ул. Амирхана до ул. Адоратского), ул. Октябрьская (от ул. Гагарина до ул. Восстания).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Кировском и Московском районах работы будут вестись на ул. Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания) и ул. Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинской), а в Советском районе: на ул. Аделя Кутуя (от ул. Гвардейской до ул. Камалеева) и ул. Журналистов (от ул. Арбузова до ул. Халитова).

Кроме того, в Набережночелнинской агломерации планируется более 11 км автодорог, в Нижнекамской — порядка 3 км.

На эти цели в 2025 году предусмотрено более 14 млрд рублей, из них 7 млрд рублей — из федерального бюджета.

Напомним, в целом на дорожные работы в Татарстане планировали направить почти 40 млрд рублей: 30,8 млрд рублей — из республиканского бюджета, 7,9 млрд — из федерального.

Галия Гарифуллина