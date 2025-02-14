МВД предупредило о шпионском ПО в WhatsApp*
МВД России сообщило об угрозе безопасности пользователей мессенджера WhatsApp*. По информации ведомства, шпионское программное обеспечение Graphite способно автоматически заражать устройства пользователей без какого-либо действия с их стороны.
По данным МВД, вредоносные файлы распространяются через групповые чаты мессенджера в формате PDF, которые позволяют злоумышленникам инфицировать телефоны мгновенно. Это означает, что пользователю не нужно открывать зараженный файл или переходить по подозрительным ссылкам для того, чтобы шпионское ПО попало на его устройство.
- МВД призывает пользователей быть более внимательными при получении файлов через мессенджеры и сообщать о подозрительных материалах.
Справка
* Приложение заблокировано на территории России в связи с несоблюдением норм, установленных законодательством.
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