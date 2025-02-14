Сборная КНДР разгромила «Рубин» в товарищеском матче в Турции

Фото: Динар Фатыхов

Сборная КНДР разгромила «Рубин» со счетом 4:1 в товарищеском матче на сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова проиграла вторую игру подряд.

Голы были забиты на 44-й, 50-й, 71-й и 80-й минутах игры. При этом в самом начале встречи красную карточку получил игрок сборной КНДР Кван Сон Хан. Единственный мяч в составе «Рубина» на 77-й минуте забил Никола Чумич.



Обе команды вышли на игру в форме красного цвета. В связи с этим первый тайм в тренировочных манишках провел «Рубин», а второй — сборная КНДР.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Рубин» сыграет 18 февраля с «Сочи» в рамках сбора в Турции.

Зульфат Шафигуллин