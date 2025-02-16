Гражданский сектор экономики России потерял почти 2 млн человек

Такого острого дефицита кадров в стране не было никогда

Фото: Максим Платонов

Динамика и объем потребительского рынка всегда зависят от численности населения, а Россия который год бьет антирекорды по рождаемости, из-за чего сохраняется естественная убыль населения. Кроме того, количество иностранных граждан на территории страны сегодня находится на историческом минимуме и будет сокращаться. Сильно влияет на потребрынок и ситуация на рынке труда.

— Такого острого дефицита кадров в России не было никогда. За последние три года гражданский сектор экономики потерял почти 2 млн человек: здесь и заключение контракта в рамках СВО, и беспрецедентное сокращение количества мигрантов. Мы видим, что количество мигрантов в России находится на историческом минимуме. Есть предпосылки, что безработица продолжит снижаться и дальше, — рассказал генеральный директор «Infoline Аналитика» Михаил Бурмистров.



В то же время количество домохозяйств, которые состоят из одного человека, выросло за последние 14 лет практически в 2 раза и достигло 45%.

При этом впервые за последние 10 лет Россия по показателям доступности для потребителей целого ряда товаров вышла на уровень, сопоставимый с 2013 годом, за исключением двух больших групп товаров длительного пользования — это квартиры и автомобили. Доступность квартир и автомобилей критически снизилась, признает Бурмистров.

Сегодня у потребителя есть два варианта — потратить деньги или положить на депозит, и потребитель активно двигается в обоих направлениях. Депозиты достаточно быстро растут. Рост ставок привел к тому, что только по депозитам россияне получат доходы порядка 7—8 трлн рублей.

Подробнее о причинах, по которым татарстанцы стали жить экономнее, и новых подходах к тратам — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова