В Казани началось бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ и гепатит С

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В столице Татарстана стартовала акция по бесплатной и анонимной диагностике ВИЧ и гепатита С. С февраля по июнь мобильный пункт тестирования будет регулярно работать в двух популярных местах города: на улице Баумана (ул. Пушкина, 11) и в парке Горького (напротив стадиона «Трудовые резервы»). Об этом рассказала пресс-служба мэрии города.

Уже сегодня, 14 февраля, с 13.00 до 17.00 тест-мобиль ждет казанцев на улице Баумана. В этом же месте обследование можно пройти 28 февраля, 7 и 21 марта, также с 13.00 до 17.00.

В парке Горького тест-мобиль будет работать 21 февраля, 14 и 28 марта в те же часы — с 13.00 до 17.00.

Кроме мобильных пунктов, пройти тестирование можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по адресу: ул. Николая Ершова, 65. Центр работает с 8.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 14.00 по субботам.

Рената Валеева