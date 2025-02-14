Лавров наградит казанцев, отличившихся в организации председательства России в БРИКС

Фото: Михаил Захаров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 февраля примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами. Награды получат представители региональных властей, общественные деятели и руководители территориальных органов МИД, внесшие значимый вклад в успех председательства России в БРИКС.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

— 17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами представителей региональных властей, российских общественных деятелей, руководителей территориальных органов МИД России в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, которые внесли значимый вклад в успех председательства Российской Федерации на различных направлениях взаимодействия в рамках БРИКС и оказали содействие организации этого масштабного мероприятия, — заявила Захарова.



Напомним, Минспорта Татарстана разрабатывает проект проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта, сообщил глава ведомства Владимир Леонов на итоговой коллегии. По его словам, успешное проведение летних Игр в Казани в 2024 году стало «репетицией» перед потенциальным проведением зимних соревнований.

Рената Валеева