Владимир Леонов: Татарстан планирует проведение зимних Игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта Татарстана разрабатывает проект проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта, сообщил глава ведомства Владимир Леонов на итоговой коллегии. По его словам, успешное проведение летних Игр БРИКС в Казани в 2024 году стало «репетицией» перед потенциальным проведением зимних соревнований.

— Мы выразили инициативу проведения зимних Игр стран БРИКС, — заявил Леонов, подчеркнув, что Татарстан рассматривает возможность привлечения не только стран БРИКС, но и стран БРИКС+. Министр отметил, что регион обладает развитой спортивной инфраструктурой, включая ледовые дворцы, лыжный и горнолыжный комплексы, что позволяет «упаковать» и провести соревнования по 10 зимним видам спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Леонов также отметил, что Казань имеет «мышечную память» в проведении крупных международных соревнований, что делает ее удобной площадкой для будущих Игр. «Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная. В Казань уже приезжали, все было здорово, все было понятно, никаких не было проблем», — добавил он.

Теперь власти Татарстана планируют лоббировать эту идею на федеральном уровне, чтобы реализовать проект проведения зимних Игр БРИКС в республике.

В конце июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей. Большую часть финансирования, а именно один миллиард, выделили из федерального бюджета, оставшиеся 200 млн — это средства республики.

Рената Валеева