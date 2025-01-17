Владимир Леонов: Татарстан планирует проведение зимних Игр БРИКС
Министерство спорта Татарстана разрабатывает проект проведения Игр БРИКС по зимним видам спорта, сообщил глава ведомства Владимир Леонов на итоговой коллегии. По его словам, успешное проведение летних Игр БРИКС в Казани в 2024 году стало «репетицией» перед потенциальным проведением зимних соревнований.
— Мы выразили инициативу проведения зимних Игр стран БРИКС, — заявил Леонов, подчеркнув, что Татарстан рассматривает возможность привлечения не только стран БРИКС, но и стран БРИКС+. Министр отметил, что регион обладает развитой спортивной инфраструктурой, включая ледовые дворцы, лыжный и горнолыжный комплексы, что позволяет «упаковать» и провести соревнования по 10 зимним видам спорта.
Леонов также отметил, что Казань имеет «мышечную память» в проведении крупных международных соревнований, что делает ее удобной площадкой для будущих Игр. «Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная. В Казань уже приезжали, все было здорово, все было понятно, никаких не было проблем», — добавил он.
Теперь власти Татарстана планируют лоббировать эту идею на федеральном уровне, чтобы реализовать проект проведения зимних Игр БРИКС в республике.
В конце июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей. Большую часть финансирования, а именно один миллиард, выделили из федерального бюджета, оставшиеся 200 млн — это средства республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.